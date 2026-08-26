Nesër shënohen 28 vjetori i rënies së heroit Ismet Rrahmani

Nesër, më 27 gusht, bëhen 28 vjet nga rënia e njërit prej komandantëve të UÇK-së, Heroit Legjendar Ismet H. Rrahmani. Me rastin e përvjetorit të rënies së tij, në ora 10:00 do të zhvillohen homazhe te varri i tij në Varrezat e Dëshmorëve në Aqarevë, mbi shkollën që mban emrin e tij. Gjatë gjithë ditës,…

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26/08/2026 17:29

Nesër, më 27 gusht, bëhen 28 vjet nga rënia e njërit prej komandantëve të UÇK-së, Heroit Legjendar Ismet H. Rrahmani.

Me rastin e përvjetorit të rënies së tij, në ora 10:00 do të zhvillohen homazhe te varri i tij në Varrezat e Dëshmorëve në Aqarevë, mbi shkollën që mban emrin e tij.

Gjatë gjithë ditës, Kulla e Ismet Rrahmanit do të jetë e hapur për familjarë, bashkëluftëtarë, miq dhe qytetarë që dëshirojnë të bëjnë homazhe dhe të nderojnë kujtimin e tij.

Ismet H. Rrahmani ra më 27 gusht 1998, gjatë luftës së UÇK-së. Me rastin e 28-vjetorit, familjarët dhe bashkëluftëtarët kanë ftuar qytetarët që t’i bashkohen homazheve dhe të nderojnë veprën dhe kontributin e tij në luftën për çlirimin e Kosovës.

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