Lajçak: Jam i gatshëm t’i pres palët sërish kur të tregojnë gatishmëri për gjetjen e një zgjidhje

Lajçak në platformën “X” ka shkruar se është i gatshëm t’i presë Bislimin e Petkoviqin prapë kur të tregojnë gatishmëri për të arritur një zgjidhje rreth “dinarit”.

“Prita për herë të 7-të kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë mbi implikimet e rregullores së BQK-së. Fatkeqësisht, palët nuk arritën të arrijnë marrëveshje. Jam gati të pres përsëri palët nëse ato tregojnë gatishmëri për të arritur një zgjidhje të përkohshme të pëlqyeshme reciprokisht”, ka shkruar ai.

Hosted the Chief negotiators of Kosovo and Serbia for the 7th time on the implications of the CBK regulation. Regrettably, the Parties did not manage to reach an agreement. I’m ready to host the Parties again if they show readiness to reach a mutually agreeable temporary solution https://t.co/ifIuKOojyp pic.twitter.com/w8MEYeqTcv

