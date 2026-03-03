Nëse nuk hapet Ngushtica e Hormuzit pritet rritje edhe më e madhe e çmimit të naftës, kjo është gjendja në SHBA
Rritja e çmimeve të naftës mund të përkeqësohet shumë nëse situata në Lindjen e Mesme nuk përmirësohet së shpejti.
Që nga orët e para të mëngjesit të sotëm në SHBA, çmimet e naftës amerikane u rritën me 9.2% – në rrugën e duhur për rritjen më të madhe njëditore që nga maji 2020, shkruan CNN.
Çmimi i naftës bruto është rritur deri në 77.98 dollarë për fuçi sot, niveli më i lartë brenda ditës që nga sulmet e SHBA-së dhe Izraelit ndaj objekteve bërthamore iraniane të ndodhura në qershor.
“Kemi ende rrugë për të bërë,” ka thënë për CNN Bob McNally, president i Rapidan Energy Group.
Tregtarët e naftës po bëhen gjithnjë e më nervozë për faktin se anijet kanë ndaluar në mënyrë efektive kalimin nëpër Ngushticën e Hormuzit, pikën më kritike të bllokimit të naftës në botë.
Nëse Ngushtica e Hormuzit nuk hapet “së shpejti”, McNally tha se çmimet e naftës ka të ngjarë të shkojnë në 100 dollarë për fuçi dhe më lart.
McNally paralajmëroi se çmimet e benzinës, të cilat u rritën sot me nivelin më të lartë që nga Uragani Katrina në vitin 2005, mund të rriten nga 3.11 dollarë për galon në nivel kombëtar tani në 4 dollarë për galon.