Nënshkrimet e LDK-së për Presidenten – Abdixhiku thotë se janë të mjaftueshme për të mbyllur debatet

Lajme

27/04/2026 23:13

Kryetari i Lidhjes Demokratike e Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka bërë të ditur se partia e tij i ka siguruar 15 nënshkrime për kandidaturën e Vjosa Osmani për President të Kosovës.

Ai tha se këto nënshkrime nuk janë publikuar më herët, pasi LDK-ja nuk ka dashur t’i bëjë pjesë të, siç u shpreh ai, lojërave politike.

“Ja ku janë 15 nënshkrime të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe besoj që kjo ishte dashur ta përmbyllë gjithë debatin politik në Kosovë”, deklaroi Abdixhiku.

Sipas tij, Lidhja Demokratike e Kosovës vepron në mënyrë institucionale dhe është serioze në qëndrimet e saj politike, duke theksuar se çdo propozim i bërë nga LDK-ja është i qëndrueshëm dhe i mbështetur politikisht. /Lajmi.net/

Lajme të fundit

Kurti me shpresë që të martën zgjidhet presidenti

LDK: VV po përmbys rendin kushtetues, paralajmëron përgjegjësi...

Gashi: Votimi me 64 deputetë shkelje e rëndë...

Haziri: VV e shkeli Kushtetutën me dy këmbë...