“Nën ujë”, Morena publikon video duke notuar si të ishte sirenë

Këngëtarja dhe modelja kosovare Morena Taraku sot ka postuar një video ndryshe nga herët tjera, shkruan lajmi.net.

Zeshkania bukuroshe ka publikuar një video teksa shfaqet duke notuar nën ujë, meqë rast tregon linjat trupore të përsosura.

View this post on Instagram A post shared by K I N G M T ♔ (@morenataraku)

“Nën ujë” shkruan Morena derisa shfaqet me bikini të bardhe, video të cilën e ka shoqëruar po me të njëjtën këngë si përshkrimi “Under the Water” nga Camden Cox.

View this post on Instagram A post shared by K I N G M T ♔ (@morenataraku)

Ndryshe, “Money” është kënga e fundit që këngëtarja ka sjellë në bashkëpunim me Feron./Lajmi.net/