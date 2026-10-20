Nën ndikim të alkoolit, dyshohet se sulmoi një person në Qendrën e Azilit në Magure

Një shtetas i Algjerisë dyshohet se ka sulmuar fizikisht një shtetas të Turqisë në Qendrën e Azilit në Magure të Lipjanit. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 19 tetor, rreth orës 18:30, ndërsa i dyshuari dyshohet se ishte nën ndikimin e alkoolit. “Është raportuar se në Qendrën e Azilit, i…

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20/10/2026 09:43

Një shtetas i Algjerisë dyshohet se ka sulmuar fizikisht një shtetas të Turqisë në Qendrën e Azilit në Magure të Lipjanit.

Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 19 tetor, rreth orës 18:30, ndërsa i dyshuari dyshohet se ishte nën ndikimin e alkoolit.

“Është raportuar se në Qendrën e Azilit, i dyshuari mashkull shtetas algjerian, nën ndikim të alkoolit e ka sulmuar fizikisht viktimën mashkull shtetas të Turqisë me qëndrim të përkohshëm në këtë qendër”, thuhet në raportin e Policisë.

Viktima është dërguar në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), në Prishtinë, për trajtim mjekësor.

Ndërkaq, i dyshuari është arrestuar dhe, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/

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