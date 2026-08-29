Nelson Hysa ia fik dritat kundërshtarit – e detyron të largohet me oksigjen nga ringu

Nelson Hysa ka dhuruar një tjetër paraqitje spektakolare në ring, duke e mposhtur Thomas Narmon me nokaut. Dy boksierët e peshave të rënda u përballën sonte në “O2 Arena” të Londrës, në një duel të shumëpritur mes dy sportistëve që nuk kishin pësuar humbje. Boksieri shqiptar tregoi forcën dhe formën e tij të jashtëzakonshme, duke…

Sport

29/08/2026 23:02

Nelson Hysa ka dhuruar një tjetër paraqitje spektakolare në ring, duke e mposhtur Thomas Narmon me nokaut.

Dy boksierët e peshave të rënda u përballën sonte në “O2 Arena” të Londrës, në një duel të shumëpritur mes dy sportistëve që nuk kishin pësuar humbje.

Boksieri shqiptar tregoi forcën dhe formën e tij të jashtëzakonshme, duke e përfunduar duelin me nokaut dhe duke e vazhduar serinë e fitoreve.

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