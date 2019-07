Blero dhe Afrona do ta kurorëzojnë dashurinë me martesë në muajin shtator dhe para dasmës Bleoro ka zgjedhur të udhëtoj me vajzën e tij, shkruan lajmi.net.

Vetë këngëtari i ka publikuar disa foto në të cilat shihet me Tarën dhe vendi që e kanë zgjedhur për të shkuar është Gjeneva.

“Duke udhëtuar me dashurinë time”, ka shkruar ai pranë postimit në Instastory.

Kujtojmë se Blero është shumë i lidhur me Tarën e edhe me Afronën ajo është shumë e afërt./Lajmi.net/