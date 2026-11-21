Ndryshon plani i largimit të Jakup Krasniqit, sot pritet të niset më herët nga shtëpia në Velani
Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe ish-zëdhënësi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Jakup Krasniqi, pritet të përfundojë të shtunën vizitën humanitare në Kosovë, pas katër ditësh të kaluara pranë familjes së tij në Prishtinë. Megjithatë, agjenda e largimit të tij nga Kosova ka pësuar ndryshime. Sipas raportimit të Klan Kosovës, Krasniqi pritet të largohet…
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Ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës dhe ish-zëdhënësi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK), Jakup Krasniqi, pritet të përfundojë të shtunën vizitën humanitare në Kosovë, pas katër ditësh të kaluara pranë familjes së tij në Prishtinë.
Megjithatë, agjenda e largimit të tij nga Kosova ka pësuar ndryshime.
Sipas raportimit të Klan Kosovës, Krasniqi pritet të largohet nga shtëpia e tij në lagjen Velania të Prishtinës në orën 12:00.
Ky orar ndryshon nga plani i raportuar paraprakisht, sipas të cilit ai do të qëndronte me familjarët e ngushtë deri në orën 14:00, për t’u nisur më pas drejtpërdrejt drejt Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës.
Fluturimi i tij për në Hagë ishte paralajmëruar për në orën 15:00.