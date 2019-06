Ndërprerja e stërvitjes së Kosovës? Kjo është e vërteta

Në mediet e Kosovës është raportuar se ndërprerje të stërvitjes së Kosovës, nga disa tifozë bullgarë, që kishin bërë thirrje raciste.

Sipas Sadikut, këto thirrje janë dëgjuar vetëm derisa lojtarët po hynin në stadium për stërvitje, nga një grup i vogël njerëzish, që po qëndronin në një kafene.

“Stervitja e Kosoves ka shku ne menyren me te mire dhe me te qete te mundshme. Sic ishte parashikuar. Krejt cka ka ndodh eshte kjo. Nje grup prej 10-15 tifozesh qe ndodheshin afer hyrjes se stadiumit me nje kafe, kane bertite “Ubi, ubi shqiptari”, per disa sekonda derisa lojtaret hynin ne stadium”.

“Veprimi i tyre sigurisht qe eshte skandaloz por kjo ka qene e gjitha dhe jo sic po raportohet ne media”, ka shkruar Sadiku./Lajmi.net/