Ndahet nga jeta këngëtarja Anita Lane

Ka vdekur kantautorja Anita Lane, e cila bashkëpunoi me Nick Cave.

Lane ishte partnerja e Cave në fillim të viteve 1980 dhe shkroi këngë me të për “Birthday Party” dhe “Bad Seeds”, si dhe lansoi këngën solo. shkruan The Guardian, transmeton lajmi.net.

Anita Lane, këngëtarja dhe tekstshkruesja australiane e njohur për bashkëpunimet me Nick Cave, ka vdekur, konfirmoi përfaqësuesi i labelit të saj.

Shkaqet e vdekjes së saj ende nuk janë bërë të ditura, ndërsa besohet se mund të ketë qenë e lindur në vitet ’60-ta.

Lane lindi në Melburn dhe ndoqi shkollën e artit ku filloi lidhjen me Cave në vitet 1970.

Dyshja më vonë u zhvendos në Evropë së bashku dhe ata bashkëpunuan, fillimisht për grupin e Cave “Birthday Party”.

Lane shkroi edhe një këngë nga albumi i tyre debutues më 1981, “Prayers on Fire”.

Fotografi Bleddyn Butcher, i cili dokumentoi gjerësisht vitet e para të Cave, më vonë tha: “Ndikimi i Anitës në mendimin e hershëm dhe besimin krijues të Nick ishte i madh”.

Lane dhe Cave vazhduan të punojnë së bashku për këngët në albumin e dytë të Birthday Party dhe ajo u bashkua me grupin e tij të ardhshëm, “Nick Cave and the Bad Seeds”.

Lane publikoi ​​një EP solo debutues, Dirty Sings, më 1988, duke thënë se ajo “dëshironte të glorifikonte pasigurinë sesa të ishte e sigurt dhe e suksesshme” me muzikantin e saj. /Lajmi.net/