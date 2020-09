Natyra Kuçi i përgjigjet Ismet Kryeziut që i quajti arrogante aktivistet e PSD-së

“Sjellja dhe arroganca e aktivisteve partiak për të penguar takimin e shoqërisë civile me kryeministrin, nuk paraqet vlere demokratike. Përkundrazi tregon varfrin e kreativitet politik që ka përfshire subjekte të caktuara politike, ne rastin e sotëm PSD-në”, kishte thënë Kryeziu në Facebook.

Ndërsa Natyra Kuçi ka thënë se po të ishte ajo në vend të Kryeziut do i vinte keq të shkruante këtë reagim.

“Po mund të them se Ismeti ka shkruar diçka që me të vërtetë më kish ardhur keq me e shkru unë. E vërtetë që i kemi prishur pak rehatinë. Por të thirresh në kauzë të drejtë nuk bën problem prishja e rahatisë. Nuk e kemi bërë kundër tij por është një kauzë e drejtë që duhet të bëhet kudo”, shtoi ajo në emisionin Pressing në T7