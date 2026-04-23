Albin Kurti për vdekjen e Rexhep Qosjes: U nda nga jeta, por i rron gjallë vepra
Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka reaguar për ndarjen nga jeta të akademikut Rexhep Qosja, duke e vlerësuar si një figurë të jashtëzakonshme të kulturës dhe mendimit shqiptar.
Në reagimin e tij, Kurti theksoi se trashëgimia e Qosjes do të vazhdojë të jetojë përtej kohës së tij. “Vepra e tij padyshim që do të jetojë shumë më gjatë se shekulli i tij. Mirëpo, fillimisht, vepra e tij nis një jetë të re sot: jetën pa autorin”, u shpreh ai, transmeton lajmi.net.
Duke folur për krijimtarinë e gjerë të akademikut, Kurti nënvizoi se librat e tij tashmë do të marrin kuptime të reja për lexuesit: “Dhjetëra libra të Rexhep Qosjes tash fitojnë një tjetër lloj leximi dhe sigurisht edhe lexues të rinj”.
Ai vlerësoi gjithashtu rolin e Qosjes si studiues dhe njohës i thellë i historisë kombëtare, duke theksuar se “askush nuk i ka njohur dhe ditur më thellë, si dhe çmuar e afirmuar më lart rilindasit tanë sa akademik Rexhep Qosja”.
Kurti e përshkroi atë si një figurë shumëdimensionale në jetën akademike, letrare dhe publike: “Në akademi ishte gjuhëtar e në gjuhë ishte historian, në publik ishte shkrimtar e në shkrim ishte mendimtar, në shoqëri ishte politikan e në politikë dijetar”.
Në fund të reagimit të tij, ai theksoi kontributin e rrallë të Qosjes për kombin shqiptar dhe qëndrueshmërinë e tij përballë sfidave: “Populli shqiptar nuk ka një akademik tjetër bashkëkohor i cili kaq shumë kontribuoi për gjuhën dhe kombin tonë dhe njëkohësisht aq shumë u sulmua”.
“U nda nga jeta, por i rron gjallë vepra”, përfundoi Kurti.
Postimi i plotë: