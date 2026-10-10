Nasim Haradinaj emocionon protestuesit në Bruksel: UÇK-ja çliroi tokën e Evropës

Nasim Haradinaj ka emocionuar të gjithë protestuesit në Bruksel, që sot janë mbledhur për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së. Përpara të pranishmëve, Haradinaj mbajti fjalim për UÇK-në dhe trashëgiminë e saj ndër vite. Sipas tij, UÇK-ja ka qenë ajo që e çliroi tokën e Evropës, duke qenë në gjakun e Skënderbeut që luftoi…

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10/10/2026 17:40

Nasim Haradinaj ka emocionuar të gjithë protestuesit në Bruksel, që sot janë mbledhur për të kërkuar drejtësi për ish-krerët e UÇK-së.

Përpara të pranishmëve, Haradinaj mbajti fjalim për UÇK-në dhe trashëgiminë e saj ndër vite.

Sipas tij, UÇK-ja ka qenë ajo që e çliroi tokën e Evropës, duke qenë në gjakun e Skënderbeut që luftoi sundimin turk.

“Populli jonë iu qëndroi shumë luftërave dhe torturave barbare, iu qëndroi masakrave, shpërnguljeve të dhunshme, e në fund u rikthye në një forcë, sepse kishte djem” tha Haradinaj, duke atribuuar edhe kontributin e diasporës në luftën çlirimtare.

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