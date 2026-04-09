NASA: Artemis II drejt kthimit në shtëpi, ekuipazhi do të zbresë në brigjet e Kalifornisë më 10 prill
Artemis II u nis nga Qendra Hapësinore Kennedy e NASA-s më 1 prill 2026 për të fluturuar rreth Hënës dhe për t’u kthyer. Gjatë rrugës për atje, astronauti Reid Wiseman bëri këtë fotografi të Tokës në formë disku të plotë natën, shkruan NASA.
Në pikën më të largët të trajektores së tyre, ekuipazhi ishte 252,756 milje larg Tokës – më larg nga bota jonë sesa ka shkuar ndonjëherë ndonjë njeri. Ata mblodhën të dhëna të paçmueshme shkencore, panë pjesë të sipërfaqes hënore që nuk janë parë kurrë më parë dhe kapën pamje ikonike të Hënës dhe Tokës.
Tani, ata po kthehen në shtëpi. Ekuipazhi do të zbresë në brigjet e Kalifornisë më 10 prill 2026. Mezi presim t’i mirëpresim ata përsëri në oazin tonë të vogël në hapësirë, shkruan NASA në FB.
Postimi: