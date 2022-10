Napoli s’di të gabojë, mposht Bolognan në shtëpi

Napoli ka ndalur tri pikët në ‘Diego Armando Maradona’.

Skuadra e Napoli ka shënuar fitore të vështirë por me vlerë shumë të madhe, kundër Bologna, me rezultatin 3:2, shkruan lajmi.net.

Lojtarët u gjetën në disavantazh pas minutës së 41’, kur Joshua Zirkzee shënoi për 0:1.

Megjithatë, pa u mbyllur pjesa e parë, Juan Jesus riktheu balancin me golin e shënuar në minutën e 45’.

Në pjesën e dytë, Napoli e nisi vrullshëm dhe përmbysi rezultatin në 2:1, me anë të meksikanit Hirving Lozano (49’).

Bologna s’la asgjë të kalonte lehtë për napolitanët. Mysafirët barazuan në 2:2 me anë të Barrow tre minuta më vonë, por Napoli pati forcat të shënonte përsëri.

Lojtari që vulosi fatin e takimit ishte Victor Osimhen, i cili realizoi në minutën e 69’ për 3:2.

Me këtë fitore, Napoli shkon në 26 pikë për pozitën e parë, me dy pikë më shumë sesa Atalanta. Bologna mbetet në pozitën e 17 me 7 pikë. /Lajmi.net/