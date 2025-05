Napoli i Rrahmanit gjithnjë e më afër Scudettos

Napoli bëri një tjetër hap gjigant drejt titullit të dytë në Serie A në tri sezonet e fundit, duke mposhtur Lecce-n 1-0 në Stadio Via del Mare dhe duke regjistruar fitoren e katërt radhazi pa pësuar gol.

Skuadra e Antonio Contes po kalon një formë të jashtëzakonshme, dhe këtë e tregoi edhe në këtë përballje me rëndësi të madhe si për kreun ashtu edhe për fundin e tabelës.

Vetëm pas dy minutash lojë, Romelu Lukaku shënoi pas një devijimi të zgjuar nga një gjuajtje e Matteo Politanos, por goli u anulua për pozicion jashtë loje.

Megjithatë, ky ishte vetëm një paralajmërim për Lecce-n, e cila pësoi në minutën e 24-të kur Giacomo Raspadori shënoi me një goditje dënimi të fuqishme pranë zonës – një gol i çmuar në garën për titull dhe në startin e tij të parë që nga pauza me Kombëtare e marsit.

Lecce u përpoq të reagonte në përpjekjen për mbijetesë, dhe ishte vetëm traversa ajo që i mohoi golin barazues pas një goditjeje me kokë të fuqishme nga Kialonga Gaspar. Napoli mund të kishte dyfishuar epërsinë përpara pushimit, por Raspadori gaboi me një gjuajtje të gabuar pas një asisti nga Scott McTominay.

Në pjesën e dytë, dy zëvendësime sollën një rritje të nivelit te Lecce, me islandezin Þórir Jóhann Helgason në qendër të gjithçkaje. Ai fillimisht rrezikoi me një goditje që devijoi te Lobotka dhe u ndal nga Meret, ndërsa më pas tentoi me një goditje të befasishme nga këndi i lirë, por goditi rrjetën anësore.

Pas këtyre momenteve presioni, Napoli tregoi eksperiencë dhe menaxhim perfekt të lojës për të ruajtur rezultatin deri në fund dhe për të marrë tri pikë të arta, që përkohësisht i japin një avantazh prej gjashtë pikësh ndaj kampionëve në fuqi, Interit.

Lecce nga ana tjetër nuk shënoi për të katërtën herë radhazi ndaj Napolit dhe tani është vetëm një pikë mbi zonën e rënies nga kategoria.