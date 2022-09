Nagavci: SBAShK-u po e dëshmon se grevën e ka shndërruar në objektiv në vete, ftoj mësimdhënësit t’u kthehen shkollave Ministrja e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në vend, Arbërie Nagavci, ka reaguar sërish në lidhje me zhvillimet në grevën e mësimdhënësve në Kosovë. Nagavci tha se me ftesë të Avokatit të Popullit, dje bashkë me zv/kryeministri Besnik Bislimi dhe ministrin e Financave, Hekuran Murat, janë takuar me Avokatin e Popullit. “Kemi shprehur gatishmërinë tonë për…