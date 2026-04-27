Nagavci: Kemi pasur kuorum për seancën e jashtëzakonshme, ftoj deputetët të marrin pjesë nesër
Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, sërish ka ftuar partitë opozitare që të marrin pjesë në seancën e nesërme për zgjedhjen e presidentit. Pasi ka përfunduar sonte pa rezultat seancë e parë e jashtëzakonshme, ajo ka refuzuar të komentojë problemet kushtetuese lidhur me mbajtjen e seancës për votimin e presidentit pa pasur…
Shefja e Grupit Parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Arbërie Nagavci, sërish ka ftuar partitë opozitare që të marrin pjesë në seancën e nesërme për zgjedhjen e presidentit.
Pasi ka përfunduar sonte pa rezultat seancë e parë e jashtëzakonshme, ajo ka refuzuar të komentojë problemet kushtetuese lidhur me mbajtjen e seancës për votimin e presidentit pa pasur kuorum.
“Nuk ka asnjë hezitim me personalitetin dhe figurën e Feride Rushiti. I ftoj nesër të bëhen pjesë e seancës. Kemi pasur kuorum për të filluar seancën…”, ka thënë ajo.
Vazhdimi i seancës, sipas saj, do të mbahet nesër në ora 10:00.