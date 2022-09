​Nagavci i kërkon Ramës të gjejë lokacionin për konviktin e Gjimnazit Matematikor Ministrja e Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbërie Nagavci takoi kryetarin e Komunës së Prishtinës, Përparim Rama me të cilin diskutuan për bashkëpunimin mes ministrisë dhe komunës, në fushën e arsimit. Ministrja Nagavci me këtë rast e informoi kryetarin Rama në lidhje me planifikimet e ministrisë për të investuar në shumë projekte, për çka nevojitet…