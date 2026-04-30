Mustafa – Armend Mujës: Grantet e subvencionet e bujqve janë zvogëluar gjithandej

Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa, ka reaguar ndaj ministrit të Bujqësisë Armend Muja pas miratimit të programit bujqësor 2026. Mustafa tha se grantet e subvencioneve për bujqit e fermerët janë zvogëluar gjithandej.

30/04/2026 21:21

Deputeti i LDK-së, Besian Mustafa, ka reaguar ndaj ministrit të Bujqësisë Armend Muja pas miratimit të programit bujqësor 2026.

Mustafa tha se grantet e subvencioneve për bujqit e fermerët janë zvogëluar gjithandej.

“Sot VV i dha shkelm bujqësisë në Kosovë! Grantet e subvencionet për bujqit e fermerët i paskan zvogëluar gjithandej. A jeni gjallë bujq, fermer, grumbullues, përpunues? Unë ju njoh për trima që nuk e shtrijnë qafën”, ka shkruar Besian Mustafa.

