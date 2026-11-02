Musliu: Vajzat duhet të kenë pronë njësoj si djemtë, prindërit të mendojnë edhe për të ardhmen e tyre
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Osman Musliu, ka komentuar rëndësinë e barazisë mes vajzave dhe djemve në familje, duke theksuar se prindërit duhet t’u sigurojnë vajzave pronë njësoj si djemve. Musliu ka kritikuar mentalitetin ku, sipas tij, prindërit investojnë më shumë në të ardhmen e djemve, duke u blerë vetura, duke u ndërtuar shtëpi apo duke…
Lajme
Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje, Osman Musliu, ka komentuar rëndësinë e barazisë mes vajzave dhe djemve në familje, duke theksuar se prindërit duhet t’u sigurojnë vajzave pronë njësoj si djemve.
Musliu ka kritikuar mentalitetin ku, sipas tij, prindërit investojnë më shumë në të ardhmen e djemve, duke u blerë vetura, duke u ndërtuar shtëpi apo duke u siguruar banesa, ndërsa vajzat shpesh mbesin jashtë këtyre përfitimeve.
“Ju femnat duhet me pas pronë. Babës kur ia fal Zoti vajzën, ai duhet me mendu për pronën e saj sikur për djalin. Jo te na është një mendësi që djalit me ia ble Mercedesin, me ia mbaru shtëpinë, me ia ble banesën, me ia bërë të gjitha. E për vajzën një pjesë e madhe nuk mendon. Ata të dy janë evladë të njëjtë”, ka deklaruar Musliu.
Ai ka përmendur edhe një thënie profetike për rëndësinë e rritjes së vajzave me dinjitet dhe përkushtim.
“Madje, Pejgamberi ka thënë se kush i rrit dy vajza me nderë, e ka xhenetin e sigurt”, ka thënë Musliu.