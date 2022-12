Musliu për veriun: Si lojë shahu – Vuçiq luan me shenja të zeza, BE s’ia lejon lëvizjen Kosovës Eksperti i sigurisë, Agim Musliu, duke komentuar vendosjen e barrikadave në veri të vendit, i ka krahasuar ato me lojë shahu, në të cilën, sipas tij, aktualisht është duke lozur vetëm presidenti serb, Aleksandar Vuçiq. “Këtë lojën e shahut me barrikada aktualisht është duke e luajtur vetëm Vuçiqi me figura të ZEZA. Lojtari tjetër (Qeveria…