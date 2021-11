Muslija realizon gol fantastik, shpëton Hannoverin nga humbja

Florent Muslija ka arritur të shpëtojë skuadrën e tij nga disfata kundër DusseldorFit në Bundesligën 2, shkruan lajmi.net.

Muslija u inkuadrua në lojë në min e 82′ kur Hannoveri ishte duke pësuar me rezultat 1-0.

Por, futbollisti kosovar me një gol mjeshtëror të realizuar në min 90+2′ arriti që t’i jap një pikë të vlefshme ekipit të tij.

FLORENT MUSLIJAAAA! 😍🤯

Florent Muslija just scored this amazing goal for @Hannover96 to equalise the score in the 90th minute!pic.twitter.com/FKOzaBrM0Z

— Dardanian Footy (@DardanianFooty) November 6, 2021