Bellingham operohet me sukses, mungon tre muaj Mesfushori i Real Madrid, Jude Bellingham, iu nënshtrua një operacioni në shpatull këtë të martë në Madrid. Operacioni kaloi me sukses, por ylli anglez do të qëndrojë jashtë fushave për rreth tre muaj. Kjo është një goditje e madhe për “Los Blancos”, të cilët tani duhet të gjejnë një zëvendësues në mesfushë.