Murati: Mbi 61 mijë familje të cenueshme janë mbështetur gjatë politimit të masës në subvencionimin e energjisë elektrike Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, ka thënë se për gjashtë muaj, janë mbështetur mbi 61 mijë familje të cenueshme, pa të ardhura ose me të ardhura më të ulëta, duke ua subvencionuar faturat e energjisë elektrike. Ai ka bërë me dije se familjet përfituese edhe këtë muaj do të pranojnë subvencionimin direkt…