Murati “i çartet” opozitës pasi e çuan në Kushtetuese: Britmat e juaja s’janë as për shtet as për qytetarë Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka reaguar për faktin se Asociacioni i Komunave të Kosovës ka dërguar në Gjykatë Kushtetuese Ligjin e Tatimit në Pronë. Në një postim në Facebook, ai këtë veprim e quan “britmë”, shkruan lajmi.net. Madje thotë se këto veprime nuk janë as pro qytetarëve as pro shtetit. Postimi i plotë i…