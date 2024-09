Murati e Bajrami nuk i ndalin reagimet për njëri-tjetrin, ai e quan “redaktore të portaleve” ndërsa ajo e thirr në debat

“A ka mbetë najkush në LDK që merr vesh në ekonomi e financa me i tregu redaktores së portaleve se ku ka gabu me këtë grafikon, apo të gjithë ekonomistët e LDK-së janë kaq të kufizuar në njohuritë e tyre për temën? Komplet kreditë në sektorin bankar aktualisht janë 5.4 miliardë euro. Por sipas Hykmetes, vetëm mbitërheqjet e qytetarëve na qenkan 5.3 miliardë. Këso huqje vetëm ekonomistët e LDK-së mund të bëjnë. Përndryshe, sipas raportit të fundit të BQK-së, shifra e saktë e huamarrjes me maturitet deri në 1 vit për ekonomitë familjare është 57 milionë euro”, ka shkruar ministri Murati, shkruan lajmi.net.

E pas kësaj deputetja Bajrami e ka ftuar ministrin në një debat publik në lidhje me këtë temë.