Muja: Buxheti për vitin 2025 do të jetë 3.2 miliardë, s’ka pasur keqpërdorime nga Qeveria

Kryetari i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, Armend Muja, pret që buxheti për vitin 2025 të jetë 3.2 miliardë euro. Krahasuar me vitin 2020, Muja ka thënë për Ekonomia Online se ka dyfishim të të hyrave buxhetore.

Deputeti i VV-së ka thënë se pas katër viteve mandat ne do të kemi dyfishim të hyrave, ndërsa mohon se ka pasur keqpërdorim të buxhetit të shtetit.

Muja ka thënë se pret që të ketë rritje edhe tek të ardhurat nga korporatat, pasi nga 86 milionë euro në vit sa kanë qenë, sipas tij do të shkojnë në rreth 230 milionë euro në vit.

“Ministri i Financave është në proces të konsultimeve pas përpilimit të tavaneve buxhetore, pres që deri me datën 30 tetor Ministria e Financave ta sjellë në Komisionin për Buxhet në Kuvend një projektligj për projektin të buxhet. Dinamikat që unë i parashikoj është fillimisht duhet të shihen të hyrat nga po vijnë dhe e dyta ku po orientohen shpenzimet struktura e shpenzimeve. Ajo që unë parashoh tek të hyrat është që të hyrat duhet për vitin 2025 duhet të jenë në bazë të dinamikave dikur rreth 3.2 miliardë euro. Krahasuar me vitin 2020 është pothuajse dyfishimi i të hyrave dhe këtë duhet të keni parasysh. Sa do që të kenë debat të madh në shoqëri këtë e konsiderojë një arritje të jashtëzakonshme”.

“Shteti i Kosovës me të gjitha ato kapacitete që i ka, ka arritur t’i sigurojë 1.7 miliardë euro të hyra. Pas katër viteve mandat ne do të kemi dyfishim të hyrave. Unë pres tek strukturat se nga po vijnë të hyrat pres një rritje të ndjeshme tek të hyrat e të ardhurave personale, të ardhurave të korporatave. Të ardhurat tek korporatave kur kemi ardhur ne kanë qenë 86 milionë euro në vit, kurse në vitin që po vjen pres që ato të trefishohen të shkojnë diku rreth 230 milionë euro në vit. Të hyrat në TVSH pres të kalkulohen 1.5 miliardë, kur kemi ardhur të hyrat nga TVSH kanë qenë 750 milionë euro. Subvencionet dhe transferet pres që të vlerësohen dikur rreth 1.2 miliardë në buxhet e radhës, kurse në shpenzimet kapitale unë pres të vlerësohen 950 milionë eurove”, ka thënë Muja.

Muja ka thënë se për vitin e ardhshëm do të ketë rritje të buxhetit për mbrojtje për rreth dy për qind të GDP-së. Rritje beson se do të ketë në arsim, shëndetësi e bujqësi.

“Sa i përket shpenzimeve të tjera që lidhen me mallra dhe shërbimet po ashtu pres që të ketë një rritje të lehtë, mirëpo përgjithësisht buxheti në kuptimin sektorial që pres të rritet është buxheti në shpenzimin në mbrojte i cili duhet të jetë në pah dikur rreth dy për qind në raport me GDP. Pres që shpenzimet të rriten në arsim, në shëndetësi, bujqësi të shkojnë nga 90 milionë në 100 milionë euro”, ka thënë Muja, teksa përmend edhe rritjen e koeficientit për paga.

“Koeficienti i pagave, kur kemi ardhur ne paga mesatare në sektorin publik ka qenë kur jemi ardhur, mandati ka qenë 580, kurse në këtë vit paga mesatare është 780 euro. Një rritje mbi 30 për qind krahasuar me vitin 2019. Pres që në vitin 2025 të ketë një reflektim të bazuar në trendin e rritjes ekonomike të vitit paraprak. Duhet të jetë domosdoshmërish 4-5 për qind reflektim në bazë të ligjit. Pres që paga mesatare në sektorin publik ta mbërrijë një nivel i cili është shumë më i mirë sesa që ka qenë. Ne kur kemi ardhur në pushtet kemi marrë me 83 mijë punëtorë, diku tash janë 81 mijë punëtor që i bie rreth dy mijë pozita më pak”.

Muja ka mohuar se nuk ka keqpërdorime të buxhetit shtetëror, pasi sipas tij kanë trashëguar 300 milionë euro detyrime të papaguara.

Gjithashtu për detyrimin nga shpronësimi ai ka thënë se nga 185 milionë euro është ulur në 85 milionë euro

“Të dhënat buxhetore janë gjakftohtë ato reflektohen në raste se ka kontekste politike gjithmonë të gjithë mund t’i drejtohen thesarit të shtetit, agjencisë të ATK-së dhe duhet të japin një opinion të saktë pa u ndikuar nga politika. Mirëpo kur jemi ardhur në pushtet kanë qenë rreth 300 milionë euro detyrime të papaguara pra afatshkurtra që ishte dashur që të kryhen brenda vitit. E di që i kemi trashëguar edhe 185 milionë euro detyrime nga shpronësimi. Faktuarat e papaguara dhe detyrimet e papaguara këtë vit kanë rënë ndjeshme dhe është stabilizuar. Gjithashtu detyrimi nga shpronësimi nga 185 milionë euro kanë mbërri në 85 milionë euro. Detyrimet për shpronësimet ka qenë tmerri i të gjithave investimet kapitale. Në vitin 2023 nuk ka asnjë financim nga ATK-ja as nuk ka huazime të ndjeshme, ne po i mbledhim dhe po i shpenzojmë ashtu si po i marrim”, u shpreh Muja.

Ai ka theksuar se deri në fund të mandatit do t’i realizojë të gjithë premtimet, dhe si rezultat Kosova do të ketë dyfishim të rritjes ekonomike.

Sipas tij, të hyrat doganore kanë qenë 1.1 miliardë euro dhe të njëjtat sipas tij pritet të shkojnë në 2 miliardë euro.

“Në fund të mandatit pres që viti 2025 të shkoj gjithçka që të dyfishohet. Të hyrat që i ka mbledh ATK-ja ne i kemi pasur i kemi marrë diku rreth 530 milionë eurove unë pres që deri në fund të mandatit të shkojnë të hyrat diku 1.1 miliardë euro që do të thotë është dyfishim i të hyrave. Të hyrat nga dogana kur kemi ardhur ne 1.1 miliardë ne presim që të shkoj deri në dy miliardë në vitin 2025. Do të marrë pak kohë derisa impakti të rrjedh e rëndësishme që transferet sociale janë rekord, investimet kapitale. Këto janë projekte strategjike kombëtare, pres që linja hekurudhore midis Hanit të Elezit deri në Mitrovicë të përfundojë gjatë këtij viti, gjithashtu edhe hekurudhën tjetër, do të kemi qasje për rritjen ekonomike”, ka deklaruar Muja./eo