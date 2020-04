Muhaxheri: Mustafa u ka dërguar letër partnerëve të mundshëm të koalicionit për kriteret e formimit të Qeverisë

“Do të ketë sfida të mëdha të kësaj qeverie dhe aty duhet njerëzit më të mirë për t’iu përgjigjur kësaj situate. Nuk ka afat kohor, së pari duhet të sigurohen votat. Kryetari Mustafa u ka dërguar letër partnerëve të mundshëm për kriteret e formimit të Qeverisë”, ka thënë Muhaxheri, njofton Klan Kosova.

“Karshi përgjigjeve që do të marrim do të kemi edhe ne përgjigje për mandatarin. Mustafa ka një mbështetje të Këshillit të Përgjithshëm për të negociuar dhe formuar Qeverinë e re. Nuk do të jetë Qeveri që do të ketë sfida të lehta. Duhet parë se kush është i gatshëm për t’u ballafaquar me procese, si dialogu, liberalizimin i vizave dhe sfida e madhe ekonomike që na pret”.

Në edicionin special, Muhaxheri ka thënë se LDK-ja do ta ketë kandidatin për kryeministër dhe ai nuk ka gjasë të vjen nga parti të tjera.

“Është faza e përgatitje ku duhet parë se a kemi mbështetje. Vetëvendosje e ka të drejtën ende për ta formuar Qeverinë. Nëse ata dështojnë ne jemi të gatshëm. Demokracia është lojë e numrave”.