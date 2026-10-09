Muharrem Qerimi dhe Bedri Shabani mohojnë akuzat për spiunazh, deklarohen të pafajshëm

Muharrem Qerimi dhe Bedri Shabani janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë ndaj tyre për spiunazh. Të dy të akuzuarit kanë mohuar përgjegjësinë penale në seancën gjyqësore të mbajtur në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ku po trajtohet rasti ndaj tyre, transmeton lajmi.net. Procesi gjyqësor ndaj Qerimit dhe Shabanit po vazhdon në kuadër të procedurave…

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09/10/2026 14:24

Muharrem Qerimi dhe Bedri Shabani janë deklaruar të pafajshëm për akuzat që rëndojnë ndaj tyre për spiunazh.

Të dy të akuzuarit kanë mohuar përgjegjësinë penale në seancën gjyqësore të mbajtur në Gjykatën Themelore në Prishtinë, ku po trajtohet rasti ndaj tyre, transmeton lajmi.net.

Procesi gjyqësor ndaj Qerimit dhe Shabanit po vazhdon në kuadër të procedurave penale, ndërsa për akuzat e ngritura ndaj tyre pritet të vendosë gjykata.

Deklarimi i pafajësisë nënkupton se të akuzuarit nuk i pranojnë pretendimet e ngritura ndaj tyre. Përgjegjësia e tyre penale do të përcaktohet përmes vendimit përfundimtar të gjykatës./lajmi.net/

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