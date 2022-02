Mourinho tradhtohet nga nervat – ndëshkohet me karton të kuq

Trajneri portugez u tradhtua nga nervat dhe bëri disa veprime që e penalizuan me karton të kuq.

‘Special One’ ishte i nevrikosur me skuadrën e tij që po barazonte 2:2 përballë Veronas dhe në fund nuk kontrolloi dot sjelljet e tij, përcjell lajmi.net.

Mou protestoi disa herë gjatë kësaj ndeshje, por gjyqtari humbi durimin kur portugezi bëri një gjest kinse telefononte dikë.

Para se të largohej nga fusha, Mourinho përqafoi trajnerin e Verona, Igor Tudor.

Më poshtë mund ta shikoni videon e momentit kur Mourinho ndëshkohet me karton të kuq. /Lajmi.net/

Jose Mourinho has been sent off for Roma again this season! 🔴

He’s lost his cool in stoppage time! pic.twitter.com/WAH20txnQd

— Football on BT Sport (@btsportfootball) February 19, 2022