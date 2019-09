Motra e Aida Doçit mahnitë Turqinë, mediat shkruajnë për një zë të rrallë

View this post on Instagram

Tashme endrra jote po behet realitet, Zot Faleminderit 🤲🤲🤲 Ehhh tasht edhe nese kariera ime perfundon nuk brengosem, sepse qellimi im dhe deshira ime me e madhe eshte qe ju familja ime te arrini sa me larte dhe me faqe te bardhe! Elhamdulilah 🤲❤️ @venesadociofficial @darkndarkmusic @naserqeli @kanald @samsundemir @ibrahimkonar @ibrahimtatlises @shpetimdesku @imaginefilms @artirec