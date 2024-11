Moti për vikend, mund të ketë vërshime

Vikendi parashihet me reshje të dendura të shiut dhe borës si pasojë e masave të lagështa të ajrit me origjinë jugore.

Në shumë vende të ulëta dhe qytete me infrastrukturë të dobët parashihen vërshime të shpejta, njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës.

Të shtunën parashihet mot kryesisht i vranët dhe me reshje shiu dhe bore. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet -1 deri 1 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 1-3 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi 1-9 metër për sekondë.

Ditën e diel parashihet mot kryesisht i vranët, me reshje shiu dhe bore. Në fushat termike parashihen rritje të lehta në të dy vlerat ekstreme. Minimalet do të lëvizin ndërmjet 0-2 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës ndërmjet 3-5 gradë Celsius. Do të fryjë erë kryesisht nga verilindja me shpejtësi 1-7 metër për sekondë.