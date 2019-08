Moti për vikend dhe ditët në vazhdim

Në fundjavë mbetet nxehtë, kryesisht me diell. Javën e ardhshme rënie graduale e temperaturave, në pjesën e dytë mundësi për shi.

Të shtunën pritet të jetë mot i nxehtë, kryesisht me diell. Temperatura maksimale do të jenë 31 gradë, ndërsa ato minimale 15 gradë.

1.09 – Nxehtë, kryesisht kthjellët dhe me diell.

2.09 – Nxehtë, kryesisht me diell.

3.09-4.09 – Mbetet ngrohtë, pjesërisht vranët.

Temperaturat e ajrit mbesin mbi vlera mesatare, por gjatë javës në vijim pritet rënie e lehtë e tyre. Minimalet do të luhaten nga 13C deri në 15C, e maksimalet nga 30C deri në 32C, e gjatë javës së ardhshme pritet të zbresin deri në 28C. Do të fryj erë e lehtë dhe mesatare nga verilindja 1-7m/s. Shtypja atmosferike do të zbres rreth vlerave mesatare.