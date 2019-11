Moti për pesë ditë, nesër me vranësira

Në fundjavë mot pritet të jetë i thatë dhe me vranësira të ndryshueshme. Të hënën në mëngjes do të ketë reshje të dobëta shiu.

22.11.2019 – Në ditët e fundjavës vendi ynë do të jetë nën ndikimin e fushave të presionit të lartë, që do të kushtëzojnë mot të thatë dhe me vransira të ndryshueshme. Rryma të ngrohta ajrore nga Mesdheu do të mbajnë temperaturat mbi vlera mesatare.

Nga dita e diel dhe në fillim të javës së ardhshme, një ciklon nga Atlantiku do të depërtojë në jug të rajonit që pritet të sjellë reshje të dobëta shiu ditën e hënë, e nga verilindja do të depërtojnë masa më të freskëta ajrore që do të zbresin lehtë temperaturat. Në vise malore mbi 2000m priten mundësi edhe për reshje bore.

Sa i përket cilësisë së ajrit, ditëve të fundjavës priten përmirësime, për shkak të qarkullimit ajror që do të ndikojë që vlerat e AQI-së të zbresin në vlera mesatare dhe të kënaqshme.

23.11 – Në mëngjes kryesisht me vransira dhe mjegull në ultësira. Ditën pjesërisht vranët dhe me intervale me diell. Në mbrëmje kthjellime.

24.11 – Kryesisht vranët. Në mëngjes vende-vende mundësi për mjegull. Vonë në mbrëmje mundësi për riga lokale shiu.

25.11 – Më freskët, kryesisht vranët. Në mëngjes vende-vende reshje të dobëta shiu. Në vise malore mbi 2000m priten reshje bore.

26.11-27.11 – Ditën e martë, kryesisht me vransira. Të mërkurën, mot më i butë, me vransira dhe intervale me diell.

Temperaturat e ajrit, edhe më tutje mbeten mbi vlera mesatare. Minimalet do të luhaten nga 2C deri në 5C, e maksimalet nga 11C deri në 14C.

Do të fryejë erë e lehtë dhe mesatare nga juglindja 2-10m/s.

Shtypja atmosferike gradualisht do të zbres nën vlera normale. /Lajmi.net/