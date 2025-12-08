Moti mbi vendin tonë
Sot (e hënë) parashihet të mbajë mot ki vranët dhe vende-vende me riga shiu. Temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 2 deri 4 gradë Celsius, ndërsa maksimalet e ditës parashihen të lëvizin ndërmjet 5-8 gradë Celsius. Era do të fryjë kryesisht nga jugperëndimi me shpejtësi 1-4m/s.
