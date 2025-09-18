Mot me diell dhe vranësira të shpërndara këtë të premte
Të premten, vendi ynë do të karakterizohet nga mot kryesisht i kthjellët, me diell dhe vranësira të shpërndara herë pas here.
Sipas parashikimeve, temperaturat minimale do të sillen nga 6 deri në 9°C, ndërsa ato maksimale do të arrijnë nga 24 deri në 27°C, duke sjellë një ditë të ngrohtë dhe të këndshme për muajin shtator, transmeton lajmi.net.
Era do të fryjë e lehtë deri mesatare, kryesisht nga drejtimi i veriperëndimit./lajmi.net/