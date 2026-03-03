Mossi e kërcënon Burim Pacollin nga arratia: Unë du gjak, du mish – te shohim prapë shpejtë kush është Ceklla
ShowBiz
Reperi Gramos Krasniqi i njohur si “Mossi”, pas sulmit fizik ndaj Burim Pacollit, ka eskaluar në kërcënime të reja.
Në një postim në rrjetin social Instagram, Mossi ka thënë se do gjak e mish.
“Normal une du gjak du me pa mish nuk jom kingur mu rre me grushta po masi ke ti u bo ni përjashtim i cili ska mu bo te shohum prap shpejt kush osht cekell a qka osht se edhe kryt e ajt edhe hala tu fol dmth je shum robq**”, ka shkruar ai.
Mossi është ende në arrati.