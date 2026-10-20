Mosmarrëveshja përfundon me sulm ndaj dy personave në Pejë, i dyshuari dërgohet në mbajtje
Një femër dhe një mashkull kanë marrë trajtim mjekësor, pasi dyshohet se janë sulmuar fizikisht nga një person pas një mosmarrëveshjeje në Pejë. Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 19 tetor, rreth orës 19:10. “Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshjeje kishte sulmuar fizikisht…
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Një femër dhe një mashkull kanë marrë trajtim mjekësor, pasi dyshohet se janë sulmuar fizikisht nga një person pas një mosmarrëveshjeje në Pejë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, rasti ka ndodhur më 19 tetor, rreth orës 19:10.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar, pasi që i njëjti pas një mosmarrëveshjeje kishte sulmuar fizikisht dy viktimat, një femër dhe një mashkull kosovar”, thuhet në raportin e Policisë.
Të dy viktimat kanë pranuar tretman mjekësor.
Ndërkaq, i dyshuari është intervistuar dhe, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje. /Lajmi.net/