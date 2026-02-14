Lajmi i ri

Hovenier: Kosova humbi disa mundësi për 1 vit, anëtarësimi në KiE e rruga drejt BE-së...

lajmi.net

lajmi.net

Lajmi i ri

Hovenier: Kosova humbi disa mundësi për 1 vit, anëtarësimi në KiE e rruga drejt BE-së...

“Mos e favorizoni Elijonën”, Labi thumbon produksionin me kerkesën e tij pas largimit nga Big Brother VIP Kosova 4

Ish-banori i reality show-t Big Brother VIP Kosova, këngëtari Labinot Rexha, ka reaguar publikisht pas daljes nga shtëpia më e famshme në vend, duke adresuar një kërkesë të drejtpërdrejtë për produksionin e spektaklit. I ftuar në studio pas eliminimit, ai foli hapur për përvojën e tij brenda lojës dhe për dinamikat që, sipas tij, kanë…

ShowBiz

14/02/2026 10:52

Ish-banori i reality show-t Big Brother VIP Kosova, këngëtari Labinot Rexha, ka reaguar publikisht pas daljes nga shtëpia më e famshme në vend, duke adresuar një kërkesë të drejtpërdrejtë për produksionin e spektaklit.

I ftuar në studio pas eliminimit, ai foli hapur për përvojën e tij brenda lojës dhe për dinamikat që, sipas tij, kanë ndikuar në rrjedhën e garës. Labi theksoi se dëshiron që trajtimi ndaj banorëve të jetë i barabartë dhe pa favorizime, duke kërkuar që standardet të jenë të njëjta për të gjithë konkurrentët.

“Ju kisha lut të mos e favorizoni Elijonën”, u shpreh ai gjatë transmetimit, deklaratë që u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe nxiti reagime të shumta nga publiku.

Komenti i tij ka hapur diskutime mes fansave të formatit, ku një pjesë e shohin si shqetësim të arsyeshëm për drejtësinë e lojës, ndërsa të tjerë e konsiderojnë si reagim emocional pas largimit nga gara.

Deklarata e tij vjen në një moment kur spektakli po hyn në fazat më vendimtare, ku çdo detaj i vogël interpretohet me kujdes nga publiku dhe ndjekësit e rregullt të formatit. Mbetet për t’u parë nëse produksioni do të reagojë ndaj kësaj kërkese apo do ta konsiderojë thjesht si një opinion personal të ish-banorit.

Artikuj të ngjashëm

February 14, 2026

Televotimi pas Zarfit të Zi: Labi eliminohet nga Big Brother VIP Kosova

February 13, 2026

Zbulohet finalisti i parë i BBVK-së

February 13, 2026

Pas deklaratës së Labit: ‘Gjyshi ka vdekur për shkak të Elijonës’,...

February 13, 2026

“Më në fund e fitova burrin tim” – Anita Haradinaj e...

February 13, 2026

Vesa Luma ‘thumbon’ Taynën për 250 eurot e të drejtave autoriale,...

February 13, 2026

“Ka ca bullgarë aty që s’dinë mirë as shqip me folë”,...

Lajme të fundit

Hovenier: Kosova humbi disa mundësi për 1 vit,...

“Drejtësi, jo politikë!” – Hamza publikon pamje nga...

Ferizaj: 5 shoferë gjobiten për shkelje të rëndësishme...

Kurti takohet me Plenkoviq në Konferencën e Sigurisë në Mynih