Morena Taraku pozon me veshjen e ngushtë brenda veturës luksoze

Modelja dhe këngëtarja e njohur, Morena Taraku, njihet për jetën luksoze që bën, shkruan lajmi.net.

Veshjet e shtrenjta, shëtitjet e shumë detaje të tjera janë vetëm disa nga arsyet që emrin e saj e shohim shpesh në ballinat e mediave rozë.

Morena së fundmi e ka marrë vëmendjen me ndryshimet e njëpasnjëshme në pamje ndërsa tani me një pozë ku shihet me veshje të ngushtë dhe plot stil para veturës luksoze.

Morena Taraku ka qenë e komentuar edhe lidhur me jetën private mirëpo bazuar në disa detaje duket se tani po e jeton jetën pa ndonjë mashkull në krah, apo të paktën ende nuk ka diçka të zyrtarizuar./Lajmi.net/