Momenti kur Trump dhe Zonja e Parë nxirren me nxitim nga darka e Shtëpisë së Bardhë (Video)
Bota
Janë publikuar pamje nga largimi i presidentit Donald Trump dhe Zonjës së Parë, Melania Trump, pas të shtënave me armë zjarri në darkën e korrespodentëve të Shtëpisë së Bardhë.
Si pasojë, një agjent sekret u plagos, ndërsa i dyshuari është kapur dhe gjendet në paraburgim, ani pse është i shtrirë në spital.
Nga ana tjetër, presidenti Trump në një konferencë për media tha se beson se sulmi i sotëm ishte “punë e një ujku të vetmuar”.