Momenti kur rrufeja ndërpreu konferencën e Kosovës para ndeshjes me Zvicrën

Një incident i pazakontë ndodhi sot në Basel gjatë konferencës për media të Kombëtares së Kosovës, një ditë para ndeshjes kundër Zvicrës në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror “FIFA World Cup 2026”. Teksa përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda dhe sulmuesi Muriqi po flisnin para gazetarëve në ambientet e hapura të stadiumit “St. Jakob-Park”, një…

Sport

04/09/2025 19:06

Një incident i pazakontë ndodhi sot në Basel gjatë konferencës për media të Kombëtares së Kosovës, një ditë para ndeshjes kundër Zvicrës në kuadër të kualifikimeve për Kampionatin Botëror “FIFA World Cup 2026”.

Teksa përzgjedhësi i Kosovës, Franco Foda dhe sulmuesi Muriqi po flisnin para gazetarëve në ambientet e hapura të stadiumit “St. Jakob-Park”, një rrufe e fuqishme goditi zonën pranë kompleksit sportiv, duke ndërprerë për pak çaste fjalimin e tyre, raporton lajmi.net

Ngjarja ndodhi vetëm pak orë para stërvitjes zyrtare të “Dardanëve”./Lajmi.net/

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

September 4, 2025

Kosova zhvillon stërvitjen zyrtare në Basel para përballjes ndaj Zvicrës

September 4, 2025

Broja dhe Daku udhëheqin sulmin – formacioni i Shqipërisë ndaj Gjibraltarit

September 4, 2025

​Ademi: Avdullahu mund të bëhet Xhaka i Kosovës

September 4, 2025

Robinho bëhet trajner i futbollit në burg

September 4, 2025

Kombëtarja e Kosovës niset për në Zvicër

September 3, 2025

Juventusi i “çmendur” pas Zhegrovës, e poston rregullisht në Facebook

Lajme të fundit

Orav i shkon në zyrë, Basha kërkon që...

Prokuroria kërkon paraburgim për pjesëtarin e Njësisë Speciale,...

Keqtrajtimet në Hagë, OVL UÇK thërret konferencë për media

Kosova zhvillon stërvitjen zyrtare në Basel para përballjes ndaj Zvicrës