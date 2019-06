Momenti dramatik kur luftanija ruse për pak sa nuk përplaset me atë amerikane

Një anije amerikane e mbushur me raketa të kontrolluara ishte detyruar të bëntë manovra emergjente të premten pasi një luftanije ruse ishte disa metra larg që të përplasej me të.

USS Chancellorsville ishte duke operuar në detin e FIlipineve rreth orës 11:45 të premten kur anije ruse DD572 bëri maonvra nga prapa dhe në të djathtë të saj, shtoi shpejtësinë dhe u afrua në një distancë shumë të rrezikshme.

“Kjo bëri që Chancerllorsville të fuste në përdorim të gjithë motorët në mënyrë që të evitonte përplasjen”, thuhet në deklaratën zyrtare të marinës amerikane.

Sekretari I Mbrojtjes Patrik Shanahan u tha gazetarëve se ishte shumë I shqetësuar për sigurinë e burrave dhe grave në bordin e anijes.

“Këto sjellje janë të pasigurta dhe joprofesionale. Do kemi bisedime ushtarake me rusët. Kjo nuk do na frikësoj që ne të kryejmë veprimet tona”, tha Shanahan