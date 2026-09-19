Moment emocionues: Qytetarët në shesh e bëjnë betimin e UÇK-së (VIDEO)

Tashmë ka nisur edhe protesta e radhës kundër vendimit të dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së, nga Gjykata Speciale. Pjesëmarrësit, gjatë protestës kanë lexuar betimin e ushtarit të UÇK-së. Kjo është nata e katërt e protestave kundër vendimit të Speciales. Sot edhe në shumë vende të botës, shqiptarët janë mbledhur duke kundërshtuar dënimin e ish-krerëve të…

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19/09/2026 21:25

Tashmë ka nisur edhe protesta e radhës kundër vendimit të dënues ndaj ish-krerëve të UÇK-së, nga Gjykata Speciale.

Pjesëmarrësit, gjatë protestës kanë lexuar betimin e ushtarit të UÇK-së.

Kjo është nata e katërt e protestave kundër vendimit të Speciales.

Sot edhe në shumë vende të botës, shqiptarët janë mbledhur duke kundërshtuar dënimin e ish-krerëve të UÇK-së.

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