Pak minuta nga fillimi i protestës në Prishtinë, sheshi “Skënderbeu” mbushet me flamuj “kuq e zi”
Pak minuta kanë mbetur nga fillimi i protestës në Prishtinë, tek sheshi “Skënderbeu”, kundër vendimit të Gjykatës Speciale për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së. Tashmë, shumë qytetarë janë mbledhur dhe po e presin nisjen e protestës, transmeton lajmi.net. Kjo është nata e katërt që qytetarët mblidhen kundër vendimit të Speciales, që u morë me datën…
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Pak minuta kanë mbetur nga fillimi i protestës në Prishtinë, tek sheshi “Skënderbeu”, kundër vendimit të Gjykatës Speciale për dënimin e ish-krerëve të UÇK-së.
Tashmë, shumë qytetarë janë mbledhur dhe po e presin nisjen e protestës, transmeton lajmi.net.
Kjo është nata e katërt që qytetarët mblidhen kundër vendimit të Speciales, që u morë me datën 16 shtator.
Katërshja e UÇK-së u dënua me 81 vjet burgim. Mbrojtja ka treguar se ky vendim do të dërgohet në Apel./lajmi.net/