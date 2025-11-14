Molliqaj: PSD nuk do koalicione për mbijetesë, vendimi për zgjedhje ende i hapur
Kryetari i Partisë Socialdemokrate, Dardan Molliqaj, ka thënë se ende nuk dihet nëse partia që ai drejton do të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme nacionale, nëse mbahen.
Në emisionin “DPT te Fidani” në Klan Kosova, ai ka deklaruar se nëse hyjnë në zgjedhje, nuk do të bëjnë koalicione për mbijetesë, siç i quan koalicionet e partive të tjera në vend.
“Ne duhet të mblidhemi si PSD që të flasim për këtë çështje. Personalisht, nuk jam ithtar i ndonjë koalicioni as për këto zgjedhje. Për mua, koalicionet kanë kuptim vetëm kur ka bashkëpunim paraprak. Do të thotë kuptim elektoral, nuk jam duke folur në kuptimin moral.”
“Nëse PDK-ja dhe PSD-ja kishin pasur bashkëpunime gjatë kësaj kohe, dhe kishin bërë aktivitete herë brenda e herë jashtë, kishin mbajtur edhe konferenca, atëherë ka kuptim. Por vetëm kur bashkohesh për mbijetesë politike,” ka thënë Molliqaj.
Molliqaj deklaroi se PSD-ja nuk ka nevojë për mbijetesë politike. Sipas tij, PSD-ja dëshiron të ofrojë Kosovës një subjekt të fortë me ide politike.