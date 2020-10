Mocion mosbesimi ndaj Bartomeut: Kërkohen vetëm edhe 3,000 nënshkrime të vërtetuara

Nëse nuk ka të papritura, do të duhen vetëm disa ditë që mocioni të vërtetohet dhe të thirret një referendum.

Kjo mund t’i japë fund mandatit të Josep Maria Bartomeu si president i Barcelonës në të ardhmen e afërt.

Deri më tani, vetëm 669 nga 20,687 nënshkrimet e mbledhura janë të pavlefshme dhe 5,731 janë në pritje të vlerësimit.

Duket se ka shumë gjasa të mos arrijë të përmbushë objektivin e 16,521 nënshkrimeve të vërtetuara, me grupin e ri të të dhënave që do të realizohen të martën pas orës 14:00 kur do të deklarohen më shumë nënshkrime. /Lajmi.net/