Mjegulla mbi rrugët e Kosovës, Policia del me një apel për vozitësit

12/12/2025 18:42

Policia e Kosovës ka apeluar tek qytetarët që të tregohen të kujdesshëm në vozitje, pasi ka filluar shfaqja e mjegullës në vendet ku pozita gjeografike është më e ulët.

Në njoftimin e lëshuar për media, Policia u bën thirrje vozitësve që t’i përdorin dritat e mjegullës, por jo edhe ato me rreze të gjatë.

“Ngasja e automjetit me drita të gjata mund të reflektojë jashtë mjegullës dhe mund të kthehet në automjetin tuaj, e cila gjithashtu e bën të pamundur që shoferët e tjerë t’ju shohin”, thuhet në njoftim.

